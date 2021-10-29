МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Позиция "Газпрома", который не начинает закачку газа в свои подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе уже сейчас, не совсем понятна, не исключено, что так Москва намекает Европе на необходимость запуска газопровода "Северный поток 2", сказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Власти России объяснили прекращение поставок энергетического угля Украине

Путин в среду поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища России начать работу по повышению объема газа в ПХГ компании в Европе — в Австрии и Германии. Глава "Газпрома" Алексей Миллер со своей стороны заверил, что компания готова эту работу выполнить.

В пятницу "Газпром" сообщил, что достиг планового уровня оперативного резерва газа в российских хранилищах в 72,6 миллиарда кубометров, однако продолжит работы по закачке в них до 8 ноября.

"Пока не совсем ясно, почему "Газпром" не может уже сейчас начать закачку газа в собственные ПХГ в Европе и не увеличивает объёмы спотовых продаж через свою электронную торговую платформу. Нельзя исключить, что Москва тянет с увеличением поставок в Европу, чтобы намекнуть Европе на необходимость запуска "Северного потока 2" в кратчайшие сроки", — сказал Маринченко.

"Статистика по объёму газа в российских газохранилищах не очень прозрачна, поэтому при оценке ситуации часто приходится полагаться на отдельные цифры, озвученные "Газпромом" или российским руководством", — также отметил он.

Наибольший показатель по отбору — 60,6 миллиарда кубометров газа — был достигнут в отопительном сезоне 2020/2021 годов. Сейчас показатель резерва превышает рекордный отбор прошлого года почти на 20%.