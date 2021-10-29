МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе снижается к закрытию третий день подряд, в пятницу — на 14,5%, до 792,8 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures. Власти России объяснили прекращение поставок энергетического угля Украине

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торговой сессии пятницы чуть превышала 930 долларов. В течение первых часов торгов она демонстрировала устойчивое снижение и торговалась в районе 840-850 долларов, что почти на 10% ниже расчетной цены четверга, а затем — впервые с середины сентября — опустилась до 800 долларов, а к закрытию торгов — до 792,8 доллара, что с учетом курсовой разницы на 14,5%, ниже расчетной цены накануне.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В четверг к закрытию торгов стоимость декабрьских фьючерсов составила 914 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 935 долларов.

Спотовые цены также снижаются. Цена на TTF по контракту "на день вперед" с поставкой в четверг, 28 октября, составляла почти 1020 долларов за тысячу кубометров, а с поставкой в пятницу, 29 октября, снизилась на 10%, до 900 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. А поводом для снижения котировок в последние дни стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе.