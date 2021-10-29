КИШИНЕВ, 28 окт — ПРАЙМ. Молдавия и "Газпром" достигли соглашения по вопросу продления на пять лет контракта о поставках газа в республику, поставки начнутся с 1 ноября, сообщила в пятницу пресс-служба министерства инфраструктуры и регионального развития Молдавии. Позже эту информацию подтвердили в "Газпроме", добавив, что контракт заключен на взаимовыгодных условиях. Цены на газ в Европе к закрытию опустились ниже $800 за тысячу кубометров

"Контракт на поставку российского газа в Молдову продлен на пять лет… "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях", — говорится в сообщении.

Стороны также договорились провести аудит исторического долга компании "Молдовагаз", сообщили в министерстве инфраструктуры и регионального развития Молдавии.

"Молдавия и "Газпром" достигли принципиального соглашения по формуле расчета цены, аудита долга компании "Молдовагаз" и необходимости последующих переговоров для установления календарного плана расчета", — говорится в сообщении.