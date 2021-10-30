Советник президента Эдельгериев: отказ от "нефтяной иглы" стал необходимостью
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Отказ России от "нефтяной иглы" является неизбежным, заявил в беседе с РБК специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
"Мировой экономический уклад нас к этому ведет, хотим мы этого или нет", — отметил он.
Российское правительство давно говорило о необходимости отказа от нефтяной зависимости, но из-за энергоперехода, который в настоящее время активно обсуждается странами Запада, это стало необходимостью.
"По независящим от нас обстоятельствам мы будем вынуждены диверсифицироваться", — отметил чиновник.
Эдельгериев напомнил: президент России Владимир Путин подписал ряд указов, чтобы увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта, как минимум, на 70% к 2030 году.
https://1prime.ru/energy/20211030/835077254.html