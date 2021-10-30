МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Кризисные явления на региональных энергетических рынках показали, насколько важна стабильная работа энергосектора, заявил президент России Владимир Путин. Путин рассказал о рисках глобальной инфляции

"Наряду с пандемией кризисные явления на региональных энергетических рынках еще раз показали, насколько критична для современного мира стабильная, уверенная работа энергосектора", — сказал Путин, выступая на саммите G20.

Устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственности как производителей, так и потребителей, добавил он.

"Устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственности всех его участников, как производителей, так и потребителей, на основе учёта долговременных интересов каждой из сторон. Россия выступает за обстоятельное обсуждение в прагматичном ключе, руководствуясь исключительно экономическими соображениями", — сказал Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции.