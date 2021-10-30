КИЕВ, 30 окт — ПРАЙМ. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил кабинету министров и областным государственным администрациям доложить о ситуации с энергоносителями для проведения отопительного сезона, сообщил депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Угольная петля. Почему Россия и Белоруссия вновь помогают Украине

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе, вся страна зимой будет с теплом.

"СНБО поручил кабмину и облгосадминистрациям срочно доложить о ситуации с энергоносителями для проведения отопительного сезона. В решении, утвержденном 22 октября, идет речь об утверждении прогнозируемого топливно-энергетического баланса Украины; накоплении газа и угля для бесперебойной работы топливно-энергетического комплекса Украины; внесении на рассмотрение Совета законопроекта о финансировании ГП "Гарантированный покупатель" для оплаты электроэнергии, произведенной из альтернативных источников…" — написал депутат в Telegram-канале и опубликовал фотографии соответствующего решения.

По его словам, также СНБО поручил проработать вопрос о введении временного моратория на повышение тарифов на услуги по поставке и распределению газа и электроэнергии; провести внеплановые проверки до 15 ноября на тепловых электростанциях и централях; проработать вопрос о временном предоставлении Молдавии объемов природного газа; подготовить отчет о состоянии рынков нефти, природного газа и угля ЕС и других стран, определив риски и угрозы для энергобезопасности Украины.