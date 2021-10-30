ВАШИНГТОН, 30 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель о необходимости выполнения обещаний, которые были даны Украине в связи со строительством трубопровода "Северный поток 2", сообщил Белый дом. США и ЕС достигли соглашения по спору о пошлинах на сталь и алюминий

"Президент Байден подчеркнул важность дальнейшей работы по имплементации Совместного заявления США и Германии в поддержку Украины и европейской энергетической безопасности с тем, чтобы гарантировать, что Россия не сможет манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях", — сказано в пресс-релизе.

Отказавшись от попыток сорвать строительство "Северного потока 2" с помощью санкций, США распространили совместное с Германией заявление о намерении поддерживать энергетическую независимость Украины, которая может потерять средства от транзита российского газа после ввода в строй альтернативного маршрута поставок в Европу. Российские власти призывают прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, доказывая, что это коммерческий проект, выгодный всем его участникам. Той же точки зрения придерживаются в ФРГ.

На "полях" саммита G20 в Риме Байден также обсудил с покидающей свой пост Меркель ситуацию в Афганистане и поблагодарил за согласие принять 35 тысяч афганских беженцев на время подготовки к их переезду в США.