Меркель оценила роль газа в переходе к альтернативной энергетике
Меркель: газ должен играть центральную роль в переходе к альтернативной энергетике
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Переход к альтернативным источникам энергии из-за решения G20 по отказу от угольной энергетики ускорится, а газ будет играть центральную роль для ФРГ в переходный период, заявила и.о. канцлера Ангела Меркель.
"Газ должен играть центральную роль", — сказала она на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме.
И. о. канцлера ФРГ добавила, что решение по отказу от угля в первую очередь затронет африканские страны. Страны G20 намерены обсудить поддержку использования газа в энергетике в данных государствах.
https://1prime.ru/energy/20211031/835082420.html
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