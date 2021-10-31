МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Переход к альтернативным источникам энергии из-за решения G20 по отказу от угольной энергетики ускорится, а газ будет играть центральную роль для ФРГ в переходный период, заявила и.о. канцлера Ангела Меркель.

"Газ должен играть центральную роль", — сказала она на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме.

И. о. канцлера ФРГ добавила, что решение по отказу от угля в первую очередь затронет африканские страны. Страны G20 намерены обсудить поддержку использования газа в энергетике в данных государствах.