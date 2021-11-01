МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. В России хотят ужесточить наказание за неуплату по счетам за электроэнергию, пишут "Известия". В России могут запретить бытовые усилители сигнала сотовой связи

С соответствующей инициативой выступил НП "Совет рынка", направив письмо в Минэнерго.

"НП "Совет рынка" предлагает удвоить административные штрафы для юрлиц, не оплачивающих потребляемую электроэнергию и не предоставляющих финансовые гарантии со 100–200 тысяч рублей до 200–400 тысяч", — отметил глава организации Максим Быстров.

Кроме того, предлагается исключить возможность замены штрафа, предусмотренного статьей 14.61 КоАП России, на предупреждение и скорректировать саму статью, ужесточив наказание за повторные нарушения в течение года, — то есть ввести безусловную дисквалификацию должностных лиц.

Эти предложения касаются санкций для так называемых неотключаемых потребителей. К ним относятся неплательщики, в отношении которых в силу закона энергосбытовые компании не могут инициировать введение ограничения снабжения. Это, например, предприятия ЖКХ и иные объекты жизнеобеспечения, опасные производства.

Минэнерго изучит предложения, отметили в ведомстве. Там добавили, что итоговая позиция будет сформирована после проведения всесторонней оценки инициативы.

По данным Центра финансовых расчетов, этим летом суммарная задолженность на розничном рынке электроэнергии превысила 309 миллиардов рублей, этот показатель оказался больше, чем в 2020-м, когда невыплаты составили около 304 миллиарда. Основная задолженность пришлась на непромышленных потребителей — почти 173 миллиарда, около 69 миллиарда — на население.

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