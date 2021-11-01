МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе после резкого пятничного снижения подскочила на 11% на открытии первых торгов ноября — до 864 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.
На самом открытии торгов стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, составила 864 доллара за тысячу кубометров, что на 11% больше расчетной цены пятницы, в 10.02 мск цена опускалась до 841 доллара, а затем вернулась к исходным значениям.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу к закрытию торгов стоимость декабрьских фьючерсов составила 793 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена — 778 долларов.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.
https://1prime.ru/energy/20211101/835086163.html
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