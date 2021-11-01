МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе после резкого пятничного снижения подскочила на 11% на открытии первых торгов ноября — до 864 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures. В Молдавии дали оценку новому контракту с "Газпромом"

На самом открытии торгов стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, составила 864 доллара за тысячу кубометров, что на 11% больше расчетной цены пятницы, в 10.02 мск цена опускалась до 841 доллара, а затем вернулась к исходным значениям.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу к закрытию торгов стоимость декабрьских фьючерсов составила 793 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена — 778 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.