МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" в рамках ликвидации последствий аварии на заводе в Уренгое приступил к проектированию новой установки деэтанизации конденсата взамен сгоревшей, говорится в материалах компании.

"В числе прочих послеаварийных и восстановительных мероприятий мы приступили к разработке проектной документации для строительства первой очереди установки деэтанизации газового конденсата", — сообщает "Газпром".

"Кроме того, мы выполняем монтажные и пусконаладочные работы на недавно построенной установке стабилизации газового конденсата мощностью 4 миллиона тонн для газового конденсата ачимовских залежей в непосредственной близости от Уренгойского завода подготовки конденсата. В настоящее время установка стабилизации вышла на номинальную производственную мощность и проектное качество продукции", — также уточняет компания.

Пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту произошел 5 августа. Возгорание возникло на установке деэтанизации конденсата первой очереди завода, производственные мощности были остановлены. Из-за аварии до 8 августа приостанавливал работу Сургутский ЗСК (завод по стабилизации конденсата), который получает сырье с Уренгойского завода.

Замглавы департамента "Газпрома" Андрей Скрепнюк в августе говорил, что компания оценила влияние аварии на природу и добычу газа как незначительное, планирует до конца 2022 года заменить поврежденную пожаром установку на новую, а вторую установку запустить в ближайшие дни.