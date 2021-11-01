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Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" достигли нового рекорда
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Суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" 31 октября достигли нового рекорда, превысив контрактные обязательства более чем на 19%, сообщил "Газпром". "Растут поставки газа в... ПРАЙМ, 01.11.2021
энергетика, новости, газ, сила сибири
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 ноя- ПРАЙМ. Суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" 31 октября достигли нового рекорда, превысив контрактные обязательства более чем на 19%, сообщил "Газпром".
"Растут поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Так, 31 октября поставки по заявке китайской стороны достигли нового рекордного уровня и более чем на 19% превысили суточные контрактные обязательства "Газпрома", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.
Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по "восточному" маршруту — магистральному газопроводу "Сила Сибири" — начались в декабре 2019 года, в 2020 году они составили 4,1 миллиарда кубометров. Поставки, согласно договору купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской корпорацией CNPC, будут осуществляться 30 лет, к 2025 году они должны достичь 38 миллиардов кубометров в год.
Ранее "Газпром" сообщал, что экспорт газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" в январе-сентябре составил 7,1 миллиарда кубометров газа.