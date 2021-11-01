МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Холдинг ННК стал партнером "Газпром нефти" в совместном предприятии "Томскнефть", получив принадлежавшие ранее "Роснефти" 50% акций, следует из материалов "Газпрома".

"Газпром нефть" и ННК владеют по 50% акций "Томскнефти" и совместно решают все вопросы, связанные с деятельностью компании", — говорится в материалах "Газпрома".

Оператором проекта ранее выступала "Роснефть". "Роснефть" 3 сентября сообщила, что прекратила участие в "Томскнефти", снизив свою долю с 50% до нуля.

"Томскнефть" владеет лицензиями на разработку месторождений в Томской области и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

"Роснефть" в рамках своей стратегии до 2022 года оптимизирует портфель активов. Так, она уже продала часть из них холдингу ННК: это "Варьеганнефтегаз", "Североварьеганское", "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", "РН-Сахалинморнефтегаз", "РН-Северная нефть", а также ряд других, теперь уже бывших "дочек".

В обмен компания приобрела у ННК "Таймырнефтегаз" и его дочерние общества, которые владеют лицензиями на пользование недрами на Пайяхское, Иркинское месторожддения и на ряд менее крупных. "Роснефть" при этом заплатила 9,6 миллиарда долларов.