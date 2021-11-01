МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Цена на газ для Молдавии зависит от стоимости нефти и газа на бирже, она будет рассчитываться ежемесячно, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну. Рекордный рост цен: эксперт оценил "газовые риски" Молдавии

Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.

"При расчете стоимости газа будет учитываться цена нефти и газа на бирже, стоимость будет определяться в конце каждого месяца, к примеру, в воскресенье было определена цена на ноябрь — около 450 долларов. Цены будут устанавливаться ежемесячно, это значит, что в декабре стоимость для нас может снизиться, если то же самое произойдет на мировом рынке", — заявил Спыну в эфире телеканала Pro TV.

Он отметил, что стороны договорились о продлении того газового контракта, что был заключен в 2006 году. Вице-премьер пояснил, что условия контракта засекречены по просьбе российской стороны, поскольку формула расчета стоимости газа является коммерческой тайной.

Он добавил, что в Молдавии с формулой ознакомлены все, кто имеет доступ к государственной тайне. Кроме того, компания "Молдовагаз" должна будет ознакомить с формулой Национальное агентство по регулированию в энергетике, чтобы установить новый тариф на газ для молдавских потребителей.