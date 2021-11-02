МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Венгрия к 2030 году полностью откажется от угольных электростанций, а к 2050 году достигнет углеродной нейтральности, заявил президент страны Янош Адер, выступая на климатическом саммите COP26 в Глазго. Венгрия объяснила отказ от транзита газа через Украину

"Венгрия, которая ответственна только за 0,13% мировых выбросов, берет на себя следующие обязательства. Мы достигнем углеродной нейтральности к 2050 году. Мы абсолютно точно полностью откажемся от угольных электростанций к 2030 году, но мы надеемся достигнуть этой цели и раньше — к 2026 году", — заявил Адер.

Он также заявил, что с 2030 года Венгрия будет использовать только электрические автобусы для городского транспорта, а до это времени автобусный парк будет постепенно заменяться. Венгрия также намерена запустить масштабную программу по высадке лесов.

В понедельник в шотландском Глазго стартовал саммит в рамках 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). COP26, организованная Великобританией в партнерстве с Италией, продлится до 12 ноября. В сессии принимают участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров проходит 1-2 ноября. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов, достижения углеродной нейтральности.