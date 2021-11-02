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Оператор назвал причину аварии на газопроводе в Болгарии
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Причиной аварии на газопроводе в Болгарии, вероятнее всего, стала изношенная инфраструктура, сообщил директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов. Взрыв на участке... ПРАЙМ, 02.11.2021
энергетика, новости, газ, болгария
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Причиной аварии на газопроводе в Болгарии, вероятнее всего, стала изношенная инфраструктура, сообщил директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов.
Взрыв на участке газопровода близ Варны произошел ночью в понедельник. После этого была прекращена подача газа по направлению Сербия-Венгрия и частично в Румынию.
Малинов исключил диверсию как возможную причину взрыва, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
По словам Малинова, на аварийном участке идут ремонтные работы, прокачку газа планируется восстановить до конца суток.
Поврежденный участок был построен в 1986-1988 году. Как отмечает БНР, это первая авария в стране с трубами данного размера – 1,2 метра диаметром.