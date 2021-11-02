МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия в рамках договора об оказании аварийной помощи поставит на Украину 500 МВт электроэнергии, но о новых долгосрочных контрактах речи пока не идет, сообщила во вторник пресс-служба министерства энергетики.

"Второго ноября с 14.00 (совпадает с мск) в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны", — говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале министерства.

Подчеркивается, что "о долгосрочных коммерческих контрактах, помимо заключенных ранее, в данном случае речи не идет". "Поставки будут осуществляться до 21.00", — уточнили в пресс-службе.