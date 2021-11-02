МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Украина запросила аварийную помощь не только из энергосистемы Белоруссии, но и из Словакии в объеме 100 МВт через Бурштынский энергоостров, сообщили в пресс-службе оператора объединенной энергосети государственной компании "Укрэнерго". Минск поставит Украине 500 мегаватт электричества

Ранее пресс-служба министерства энергетики Белоруссии сообщила, что в рамках договора об оказании аварийной помощи поставит на Украину 500 МВт электроэнергии, но о новых долгосрочных контрактах речи пока не идет.

"Аварийку из РБ (Республики Беларусь — ред.) в ОЭС (объединенную энергосистему — ред.) Украины 500 МВт подтверждаем. Аварийку в БуОС (Бурштынский энергоостров – ред.) из Словакии в 100 МВт подтверждаем", — цитирует комментарий пресс-службы компании агентство УНИАН.

Отмечается, что необходимость в аварийной помощи возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме.

Также в компании отметили, что пока никаких отключений потребителей — ни промышленных, ни бытовых — не планируется.