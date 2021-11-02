МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что не рассматривает возможности компенсировать долг перед "Газпромом" за счет повышения тарифа на топливо для населения.

Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.

"Мы не рассматриваем возможность включения долга перед "Газпромом" в тариф, это совершенно отдельные вопросы. Будет проведен аудит задолженности, возможно проанализируют и причины, которые привели к возникновению этого долга", — заявил Чебан в эфире телеканала N4.

При этом он не исключает, что частично средства будут найдены за счет повышения тарифа, поскольку часть долга образовалась в период с 2011 по 2015 году, когда Национальное агентство по регламентированию в энергетике отказывалось увеличить тарифы, несмотря на рост расходов "Молдовагаз". Этот вопрос будет обсуждаться отдельно.

"Долг будет выплачивать "Молдовагаз", потому что соглашение о возмещении долга "Газпрому" будет заключено между компаниями — это значит, что нам придется найти эти деньги. У нас есть дебиторы, есть активы, придется придерживаться определенной экономии, провести реорганизацию, которая будет касаться предприятий по транспортировке газа", — добавил Чебан.

Ранее президент Молдавии Майя Санду отмечала, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов. При этом правый берег Днестра должен за газ около 430 миллионов долларов. С учетом пени на октябрь 2021 года речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов.