ГЛАЗГО, 3 ноя — ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что средняя цена на выбросы углерода в мире должна вырасти минимум в 25 раз к 2030 году.

"Где мы сейчас? Средняя глобальная цена на углерод составляет три доллара за тонну. Где мы должны быть к 2030? Минимум 75 долларов за тонну", — сказала она на климатической конференции COP26.

Саммит мировых лидеров открылся в понедельник в рамках 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе одного из своих выступлений на этой же конференции призвала создать систему правил, чтобы сформировать глобальный рынок торговли выбросами.

В Евросоюзе существует система торговли выбросами, рост цен в ней эксперты называли среди причин нынешнего серьезного увеличения стоимости энергии в союзе.