МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго России подготовило проект постановления о правилах предоставления субсидий РЖД для перевозки топлива на Дальний Восток, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, РЖД будет получать субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате установления с 2022 года льготных тарифов на перевозку топлива.

Перевозить по льготам планируется высокооктановый бензин экологического класса Евро-5 (Аи-92 и выше), дизельное топливо класса Евро-5 и авиакеросин.

Контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии будет возложен на Росжелдор.

"Субсидия предоставляется организации в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате установления скидки к тарифу в размере до 4000 рублей за тонну груза, перевозимого с железнодорожных станций Российской Федерации, включенных в перечень, в направлении субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", — указано в документе.

Субсидируемые перевозки топлива, согласно документу, будут осуществляться с 13 нефтеперерабатывающих заводов: Хабаровского и Комсомольского НПЗ, которые находятся в ДФО, Ангарского НХК, Ачинского, Омского, Антипинского, Пермского, Орского НПЗ, Сургутского ЗСК, Уфимской группы НПЗ, "Газпром Нефтехим Салават", ТАИФ-НК, Самарской группы НПЗ.

Льготные поставки будут в 8 из 11 субъектов Дальневосточного округа: республики Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономная область, Амурская и Сахалинская области.

Ввести субсидии для РЖД на перевозки топлива на Дальний Восток просил бизнес. Предприниматели считают, что это поможет сдержать рост розничных цен на бензин в регионе, позволит избежать банкротства частного сектора и решить проблему дефицита горючего, поскольку в регионе работают лишь два нефтеперерабатывающих завода.

Минэнерго РФ в 2020 году предложило субсидировать тарифы РЖД на перевозку топлива на Дальний Восток в размере до 4 тысяч рублей на тонну для борьбы с топливным дефицитом в регионе.

В мае вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что субсидии планируется выделять за счет средств, которые ранее были заложены налоговым законодательством на надбавку к демпфирующему механизму для цен на топливо непосредственно для Дальнего Востока.