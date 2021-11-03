МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Рост цен на природный газ вызвал негативные последствия на мировых рынках, что может отразиться на России, поэтому правительство приняло ряд мер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином в среду. Стоимость газа в Европе вновь превысила $900 за тысячу кубов

Так, было принято решение на полгода ограничить экспорт азотных удобрений до 5,9 миллиона тонн и сложных азотосодержащих удобрений — до 5,35 миллиона тонн.

"В структуре производства таких удобрений существенную часть занимает стоимость газа, поэтому они неизбежно дорожают с ростом цен на "голубое топливо", пояснил Мишустин.

По его словам, такая мера позволит избежать дефицита на внутреннем рынке и не допустить повышения цен на продовольствие.

Российский премьер подчеркнул, что работа по ограничению вывоза удобрений должна вестись министерством промышленности и торговли РФ совместно с Минсельхозом.