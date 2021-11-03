МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что из-за ситуации с энергоресурсами в стране осенне-зимний период будет сложным, но правительство разрабатывает разные сценарии, чтобы спокойно его пройти. Украина нарастила отбор газа из подземных хранилищ

Ранее Шмыгаль заявил, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе, вся страна зимой будет с теплом.

"Перед нами всеми стоит задание обеспечения достаточного количества энергоресурсов для того, чтобы вся страна была с теплом. В мире сейчас энергетический кризис, блэкауты в Китае, остановка предприятий в Европе. Это последствия этого кризиса и повышения цен на энергоресурсы. Цены на газ в Европе на историческом максимуме. Цены на уголь выросли, по меньшей мере, в три раза к прошлому году. Поэтому будем откровенно говорить, что осенне-зимний период будет сложным. Но правительство подготовило несколько разных сценариев, чтобы мы все такие его спокойно прошли", — заявил Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.

Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что на Украине наступил энергетический кризис, потому что страна не готова обеспечить энергетическими ресурсами население и предприятия.

Глава украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также заявила, что на Украине разворачивается полномасштабный энергетический кризис и считает, что в стране необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике.

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