МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Верховная рада Украины уволила Алексея Любченко с должности первого вице-премьера, министра экономики, такое решение в среду поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее представитель кабмина в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что Любченко подал в аппарат Верховной рады заявление об отставке.

Депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Александр Качура сообщал, что фракция определилась с кандидатами, которых намерена поддержать при кадровых перестановках в кабмине. По словам депутата, на заседании фракции было принято решение, что министр экономики Любченко напишет заявление о своей отставке, его место займет замглавы офиса президента Юлия Свириденко.

Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент.