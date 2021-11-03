МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" не заинтересован в рекордно высоких ценах на газ в Европе, так как они ведут к деградации спроса, заявила зампред правления компании, глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в видеообращении к участникам международной газовой конференции Flame.

"Повторю еще раз: мы не заинтересованы ни в рекордно низких, ни в рекордно высоких ценах на газ. Последние ведут к деградации спроса на газ в Европе, что, очевидно, противоречит нашим интересам как производителя и поставщика", — сказал она, отметив, что все чаще сталкивается с подобными утверждениями в СМИ.

Зампред правления подчеркнула, что "Газпром" хочет видеть европейский рынок сбалансированным и предсказуемым, чтобы как компания, так и потребители могли успешно развивать свой бизнес.

Помимо этого, "Газпром" считает странными заявления, что его действия ведут к удорожанию газа в Европе, когда падают поставки из других источников, сообщила Бурмистрова.

В своем видеообращении к участникам международной газовой конференции Flame она отметила, что собственная добыча газа в Европе упала с начала года на 10 миллиардов кубометров, при этом резко сократились поставки СПГ на европейский рынок. При этом "Газпром" увеличил экспорт газа европейским потребителям.

"В этом контексте нам странно слышать обвинения в том, что к росту цен на газ в Европе привели действия "Газпрома", — сказала она.