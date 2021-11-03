МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проанализировать работу демпфирующего механизма для сглаживания колебаний цен на топливо и рассмотреть целесообразность его корректировки на 2022 год, сообщило правительство.

"По поручению Александра Новака будет проведён дополнительный анализ работы топливного демпфера для бензинов и дизельного топлива и рассмотрена целесообразность его корректировки на 2022 год", — говорится в релизе.

Новак провел совещание по топливному рынку с участием министра экономического развития Максима Решетникова, главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского, представителями Минэнерго, Минфина, нефтяных компаний – производителей топлива, а также профильных топливных объединений рынка.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

Президент России Владимир Путин в июле подписал закон, предусматривающий корректировку демпфера. При этом новые параметры механизма начали действовать задним числом, с 1 мая. Согласно документу, условная цена бензина в формуле демпфера снижена по сравнению с уровнями, установленными ранее на 2021 и 2022 годы, а после будет индексироваться на 3%. Ежегодная индексация цены, заложенной в механизм демпфера для дизельного топлива, с 2022 года снизится до 3% с 5%.