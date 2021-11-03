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2021-11-03T21:09:20+03:00

2021

https://1prime.ru/energy/20211103/835128961.html

Мишустин поручил утвердить цены на газ для Белоруссии

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго России провести переговоры с Белоруссией и подписать протокол о ценах на газ для Минска и при его транспортировке, говорится в... ПРАЙМ, 03.11.2021

энергетика, новости, газ, белоруссия, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60