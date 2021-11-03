Мишустин поручил утвердить цены на газ для Белоруссии
Мишустин поручил провести переговоры с Белоруссией и подписать протокол о ценах на газ для Минска
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго России провести переговоры с Белоруссией и подписать протокол о ценах на газ для Минска и при его транспортировке, говорится в сообщении Кабмина РФ.
Материал дополняется.
https://1prime.ru/energy/20211103/835128961.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.