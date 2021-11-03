МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго России провести переговоры с Белоруссией и подписать протокол о ценах на газ для Минска и при его транспортировке, говорится в сообщении Кабмина РФ.

 

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