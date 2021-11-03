МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ распорядилось в течение месяца утвердить дорожную карту по развитию водородной энергетики. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном портале правовой информации. Мишустин поручил утвердить цены на газ для Белоруссии

"Заместителю председателя правительства Российской Федерации Новаку А.В. в месячный срок утвердить план мероприятий ("дорожную карту") развития высокотехнологичной области "Развитие водородной энергетики и декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа", — говорится в распоряжении.

Правительство определило Новака ответственным лицом, курирующим развитие этой области. Правительственная комиссия по ТЭК и повышению энергоэффективности экономики станет профильным органом для координации развития водородной энергетики в РФ. Ответственными за ее развитие назначаются Минэнерго, Минобрнауки, Минэкономразвития и Минпромторг.

"Газпром" и правительство России 13 октября заключили соглашение о намерениях в области развития водородной энергетики и декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа. Соглашение подготовлено в рамках концепции развития водородной энергетики в РФ.

Как сообщал в сентябре кабмин, соглашение предусматривает разработку и реализацию дорожной карты, в которой зафиксируют целевые показатели развития отрасли. Ее частью станет план мероприятий до 2025 года с указанием ответственных должностных лиц и сроков реализации инициатив. Составлением и согласованием документа занимается "Газпром".

В октябре глава "Газпром водорода" Константин Романов говорил, что дорожная карта по развитию водородной энергетики передана на согласование в министерства. По словам Романова, документ предусматривает, в частности, развитие методов производства водорода и увеличение числа водородных заправок.