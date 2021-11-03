МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" не считает газ "уцененным" активом, а потому не стремится скорее добыть и продать как можно больше "голубого топлива", заявила зампред правления компании, глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на международной газовой конференции Flame. Россия подставила плечо Евросоюзу, решив увеличить поставки газа

Она напомнила, что у "Газпрома" крупнейшие в мире запасы газа — около 33 триллионов кубометров, или 16% общемировых. При этом компания продолжает заниматься геологоразведкой как в России, так и за рубежом для восполнения и увеличения ресурсной базы.

"Нас часто спрашивают, планируем ли мы увеличить добычу в ожидании ограниченного жизненного цикла газа. Хочу ответить твердо и четко: мы ни в коем случае не считаем природный газ уцененным активом и не ставим перед собой задачу добыть и продать как можно больше газа в максимально короткий срок. Это подорвало бы предсказуемость рынка, в том числе и для покупателей газа", — сказала Бурмистрова.

"Наша долгосрочная бизнес-стратегия, предполагающая в том числе наращивание добычи, основана исключительно на расчетах перспектив реального спроса в России и на основных экспортных рынках. Речь идет не о сиюминутной выгоде, а о планомерном развитии бизнеса с учетом потребностей наших клиентов и партнеров", — добавила она.

Эта позиция, отметила зампред правления, отражается в контрактной и ценовой политике "Газпрома". По ее словам, компания всегда выступала и будет выступать в защиту долгосрочных контрактов с обязательством "бери или плати", так как они дают уверенность инвесторам на всех этапах производственной цепочки, начиная от разведки и добычи и заканчивая транспортировкой и потреблением.

"Такие контракты делают рынок сбалансированным и предсказуемым, а значит, привлекательным для инвесторов", — заключила Бурмистрова.