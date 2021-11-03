"Газпром" не считает газ "уцененным активом" и не спешит распродать его
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" не считает газ "уцененным" активом, а потому не стремится скорее добыть и продать как можно больше "голубого топлива", заявила зампред правления компании, глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на международной газовой конференции Flame.
Она напомнила, что у "Газпрома" крупнейшие в мире запасы газа — около 33 триллионов кубометров, или 16% общемировых. При этом компания продолжает заниматься геологоразведкой как в России, так и за рубежом для восполнения и увеличения ресурсной базы.
"Нас часто спрашивают, планируем ли мы увеличить добычу в ожидании ограниченного жизненного цикла газа. Хочу ответить твердо и четко: мы ни в коем случае не считаем природный газ уцененным активом и не ставим перед собой задачу добыть и продать как можно больше газа в максимально короткий срок. Это подорвало бы предсказуемость рынка, в том числе и для покупателей газа", — сказала Бурмистрова.
"Наша долгосрочная бизнес-стратегия, предполагающая в том числе наращивание добычи, основана исключительно на расчетах перспектив реального спроса в России и на основных экспортных рынках. Речь идет не о сиюминутной выгоде, а о планомерном развитии бизнеса с учетом потребностей наших клиентов и партнеров", — добавила она.
Эта позиция, отметила зампред правления, отражается в контрактной и ценовой политике "Газпрома". По ее словам, компания всегда выступала и будет выступать в защиту долгосрочных контрактов с обязательством "бери или плати", так как они дают уверенность инвесторам на всех этапах производственной цепочки, начиная от разведки и добычи и заканчивая транспортировкой и потреблением.
"Такие контракты делают рынок сбалансированным и предсказуемым, а значит, привлекательным для инвесторов", — заключила Бурмистрова.
https://1prime.ru/energy/20211103/835129741.html