МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Более половины энергоблоков тепловых электростанций (ТЭС) Украины по состоянию на 4 ноября не работало. С таким заявлением в эфире телеканала "Наш" заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщины", первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета страны Иван Крулько. Как связан "Северный поток-2" и рост тарифов на газ в Украине

"У нас <…> действуют 88 энергоблоков ТЭС, которые вырабатывают электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику <…> На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют", — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что накануне государственная Трипольская ТЭС, самая мощная электростанция в Киевской области, прекратила работу из-за снижения до минимума поставок угля.

Депутат предупредил, что это является серьезной проблемой. "Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе, в больницах", — заявил он и добавил, что "нормальные власти" в "нормальных странах" в таких случаях начинают действовать.