КИЕВ, 5 ноя — ПРАЙМ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия "ограничивает" экспорт газа в Евросоюз с целью усугубить энергетический кризис. МИД Австрии считает "Северный поток - 2" рычагом безопасности Европы

"Давайте называть вещи своими именами. Россия ограничивает экспорт, чтобы еще больше поднять цены на газ, создать энергетический кризис и оправдать запуск "Северного потока — 2", — заявил он, выступая на форуме "Open Zakarpattia 2021. Форум развития".

По его словам, дефицит газа на рынке Европы свидетельствует о том, что дополнительные маршруты не гарантируют увеличения поставок в регион.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров. В последние дни поводом для снижения котировок стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе. При этом цены по-прежнему время от времени резко подскакивают.