БЕРЛИН, 5 ноя — ПРАЙМ. Руководитель немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер призвал к остановке "Северного потока 2" в связи с "игнорированием" властями ФРГ польской позиции по вопросу трубопровода, пишет издание Spiegel. "Молдовагаз" хочет повысить тариф для потребителей более чем вдвое

Министерство экономики и энергетики Германии в октябре предоставило германскому регулятору официальное заключение, что сертификация оператора "Северного потока 2" не угрожает безопасности поставок газа в Германию и другие страны ЕС. Как подчеркивает немецкое издание, министерство при этом "проигнорировало" позицию польского управления по регулированию энергетики, которое выразило опасения по поводу того, что "Газпром" якобы может "поставить под угрозу безопасность газоснабжения определенных государств-членов, регионов или даже всего ЕС".

"Федеральное правительство игнорирует обоснованные опасения наших соседей", — заявил в этой связи Мюллер-Креннер, который, согласно Spiegel, считает, что "Северный поток 2" якобы ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы и соблюдение климатических целей.

Немецкие экологи уже не впервые выступают против "Северного потока 2". В июне в организации Deutsche Umwelthilfe заявили, что подали заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH) с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока 2" в связи с защитой климата.

Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.