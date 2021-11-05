КИШИНЕВ, 5 ноя — ПРАЙМ. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что на сегодняшний день уже разработано "скелетное" соглашение, которое предусматривает погашение молдавского долга за газ в течение пяти лет. "Молдовагаз" хочет повысить тариф для потребителей более чем вдвое

Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с российской компанией "Газпром" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.

"Молдовагаз" и "Газпром" уже разработали скелетное соглашение о погашение задолженности с учетом пени. В этом вопросе нужна поддержка акционеров, потому что внутренних резервов "Молдовагаза" может не хватить, в этом поможет межправительственное соглашение о сотрудничестве в энергетике, которое намерены заключить Молдавия и Россия в следующем году", — заявил Чебан в эфире телеканала RTR Moldova.

Он отметил, что существует даже примерный календарный план, согласно которому долг должен быть выплачен в течение пяти лет. "Если мы не найдем решения по долгу, то это приведет к процессу несостоятельности компании. Нам дают отсрочку и предлагают провести аудит, чтобы урегулировать процесс", — добавил Чебан.

Ранее президент Молдавии Майя Санду отмечала, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов. При этом правый берег Днестра (Молдавия без Приднестровья) должен за газ около 430 миллионов долларов. С учетом пени на октябрь 2021 года речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов.