МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Энергетический переход приведет к формированию в России новой стабильной и более устойчивой в долгосрочной перспективе модели экономического развития, при этом изменения займут минимум 40 лет, а их стоимость может составить от 657 миллиардов до одного триллиона долларов, заявил в интервью РИА Новости глава Сбербанка, экс-глава Минэкономразвития Герман Греф. Греф рассказал, есть ли риски нового мирового кризиса

Энергопереход – мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией – снижением выбросов парниковых газов при производстве. Президент России Владимир Путин заявил, что углеродная нейтральность РФ должна быть обеспечена к 2060 году.

"Переход к углеродной нейтральности — это длительный процесс. Ожидается, что эти изменения займут минимум 40 лет. За это время экономика и рыночная конъюнктура "переварят" все возможные изменения в технологиях, спросе и предложении, структуре цен. Сложится новая стабильная и более устойчивая в долгосрочной перспективе модель экономического развития", — прокомментировал Греф вопрос об энергопереходе в России.

Проблема декарбонизации является для России сверхактуальной, при этом в ближайшие 30 лет стране может понадобиться от 657 миллиардов до одного триллиона долларов инвестиций в декарбонизацию, оценил он. Однако если в России ввести необходимые меры для развития ESG-финансирования и приступить к созданию внутреннего рынка углеродных единиц, то это даст альтернативный источник доходов федерального бюджета. При этом повышение и использование потенциала поглощения России не требует технологического прорыва и экономически эффективно уже при цене на углерод 25 долларов за тонну.

В то же время средства из этого источника могут быть целевым образом использованы для финансирования энергоперехода в стране и внедрения прорывных технологий. Так, например, при действующей цене на углерод в районе 62 доллара за тонну эквивалента СО2 46% национальной программы по декарбонизации можно будет профинансировать за счет выкупа углеродных единиц.

"В ближайшем будущем мы видим большие возможности, связанные с процессами декарбонизации: современная программа реиндустриализации создаст миллионы новых рабочих мест и обеспечит опережающие темпы роста мировой экономики, будет способствовать развитию и внедрению новых технологий, улучшению качества окружающей среды. Переход к "зеленой" экономике может к 2030 году принести прямую экономическую выгоду в размере 26 триллионов долларов и создать 25 миллионов рабочих мест", — заключил Греф.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.