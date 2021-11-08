ПЕКИН, 8 ноя — ПРАЙМ. Китай в первые дни ноября нарастил суточные показатели добычи угля до нового максимума за последние годы в рамках продолжающихся усилий по урегулированию энергетического кризиса в ряде регионов страны, говорится в заявлении Государственного комитета по развитию и реформам КНР. Мировые цены на нефть растут

"С октября этого года добыча угля продолжала расти. С 1 по 5 ноября среднесуточная добыча угля достигла уровня в 11,66 миллиона тонн, что на 1,2 миллиона тонн больше, чем в конце сентября. Было достигнуто пиковое значение в 11,93 миллиона тонн, что стало рекордным показателем за последние годы", — говорится в заявлении комитета.

Вслед за постепенным улучшением ситуации с предложением, запасы угля на электростанциях также стали увеличиваться, а объемы поставок угля на электростанции по всей стране стабильно превышают объемы потребления. С начала ноября среднесуточный объем поставок угля достиг уровня в 7,74 миллиона тонн.

Объем запасов угля на электростанциях по всей стране по состоянию на 6 ноября достиг 117 миллионов тонн, что примерно на 40 миллионов тонн больше, чем в конце сентября.

Власти страны рассчитывают, что по мере наращивания добычи и запасов угля цена на него продолжит неуклонно снижаться.

Несколько провинций Китая, в основном на северо-востоке страны, с середины сентября столкнулись с перебоями в электроснабжении и отоплении, которые возникли в том числе из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ. Перебои в электроснабжении произошли на фоне усилий властей по снижению выбросов углекислого газа, сокращения использования угля и стремления развивать "зеленую экономику".

Государственный комитет по развитию и реформам КНР в связи со сложной ситуацией в октябре призвал горнодобывающие и энергетические компании подписать новые долгосрочные контракты в дополнение к уже действующим соглашениям, чтобы гарантировать поставки энергетического угля для производства электроэнергии. В результате три основных угледобывающих региона КНР — провинции Шаньси и Шэньси, а также автономный район Внутренняя Монголия в общей сложности обязались нарастить добычу и поставить дополнительные 145 миллионов тонн угля другим регионам страны.