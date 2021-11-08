МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Китай в октябре текущего года увеличил объемы импорта угля почти в два раза, пишет CNBC со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР. QR-коды после вакцинации по-прежнему действуют в течение года

Пекин в прошлом месяце закупил у иностранных поставщиков 26,9 миллиона тонн угля, это на 96,2% больше аналогичного показателя прошлого 2020 года.

При этом импорт угля в октябре достиг минимального значения за последние пять месяцев. По отношению к сентябрю (32,9 миллиона тонн) — сократился на 18,2%. Всего, отмечает таможня, за январь-октябрь Китай импортировал 257,34 миллиона тонн угля, — на 1,9% больше в годовом выражении.

Власти Китая такими закупками решают проблему нехватки угля в стране, дефицит фиксируется с конца сентября: многие заводы были вынуждены сократить производство. Это случилось на фоне резкого роста мировых цен на энергоносители. В сентябре большинство провинций Поднебесной ввели ограничения на потребление электроэнергии. Сотни энергоемких предприятий приостановили свою работу.

Для урегулирования ситуации власти решили экстренно открыть шахты и увеличить нормы выработки угля. Были проведены инспекции национальных предприятий, добывающих уголь и торгующих им, с целью предотвратить рост цен. Также Пекин снял негласный запрет на импорт австралийского угля, длившийся около года.