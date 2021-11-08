КИЕВ, 8 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" увеличил объем транзита газа в ЕС через Украину на 54%, до 88 миллионов кубометров в сутки, но это все равно меньше забронированных и оплачиваемых 109 миллионов кубометров в сутки, следует из данных, которые обнародовал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. "Газпром" не планирует вести торги на этой неделе

Ранее Макогон заявил, что "Газпром" с 1 ноября сократил объем транзита газа через Украину до 57 миллионов кубометров в сутки, что уже почти вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей.

"Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 миллионов кубометров), чем забронировано и оплачивается Газпромом (109 миллионов кубометров)", — написал Макогон на своей странице в Facebook.

Ранее компания "Оператор ГТС Украины" сообщила, что транзит газа через Украину в ЕС в октябре снизился на 19% и составил 2,6 миллиарда кубометров, по сравнению с показателями сентября это меньше на 623 миллиона кубометров.