МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Стоимость зимнего дизельного топлива обновила в понедельник свое максимальное значение на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), подорожав почти до 60 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют итоги торгов. Финский фаст-фуд обменяет жир на дизель

Цена зимнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России в понедельник выросла на 0,66%, до 59 836 рублей за тонну. Предыдущий рекорд был достигнут 3 ноября — 59 444 рубля за тонну.

Близко к своему рекорду торгуется и межсезонное дизельное топливо, оно подорожало на 0,21%, до 54 009 рублей.

Летнее дизельное топливо при этом подешевело до 52 411 рублей, или на 0,51%, отойдя от рекордного значения, также достигнутого 3 ноября. Цены на бензин на АЗС Москвы растут шестую неделю подряд

Остальные виды топлива в понедельник также подешевели на бирже. Цена авиакеросина снизилась на 0,1%, до 58 193 рублей за тонну, также отойдя от своего рекорда, которого достигла в предыдущий торговый день. Стоимость Аи-92 опустилась на 0,49%, до 53 525 рублей за тонну, а Аи-95 — на 0,54%, до 54 930 рублей. Мазут подешевел до 25 965 рублей за тонну (минус 2,11%), а сжиженные углеводородные газы (СУГи) — до 37 169 рублей (минус 2,33%).

Минэнерго России в октябре объясняло текущий рост биржевых цен на дизельное топливо более ранним переходом с летних на зимние сорта, а также дорогой нефтью. В министерстве отмечали, что вслед за похолоданием производители топлива повышают производство и поставки зимних видов горючего на внутренний рынок. Однако топливный бизнес России предупреждал, что есть риски сезонного дефицита зимнего дизельного топлива.