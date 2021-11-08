КИЕВ, 9 ноя — ПРАЙМ. Запасы угля на украинских ТЭС за неделю снизились на 11,7%, до 479,3 тысячи тонн, при норме гарантированных запасов в 758,3 тысячи тонн, следует из обнародованных на сайте минэнерго страны данных. "Газпром" увеличил транзит газа в ЕС через Украину

Ранее "Укрэнерго" сообщил, что запасы угля на ТЭС страны на 1 ноября составляли 542,8 тысяч тонн. Министерство энергетики Украины ранее сообщило о планах украинских компаний закупить в ноябре за рубежом 562 тысячи тонн угля, из которых 200 тысяч приобрела госкомпания "Центрэнерго". Гарантированные запасы – это минимальные запасы, которые обязательно должны быть согласно условиям ведения лицензионной деятельности.

Наименьший объем угля находится на складах Приднепровской ТЭС – 8,4 тысячи тонн при гарантированном запасе 28 тысяч тонн, Ладыжинской ТЭС – 11,6 тысячи тонн при гарантированном запасе 59 тысяч тонн и Углегорской ТЭС – 18,3 тысяч тонн при гарантированном запасе 62,7 тысячи тонн.

Вместе с тем реальные запасы угля на Луганской ТЭС превышают гарантированные, сейчас на складах станции 61,7 тысяч тонн топлива при гарантированном запасе 34 тысячи тонн.

Глава комитета Верховной Рады по энергетическим вопросам и ЖКХ Андрей Герус в конце октября заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставку энергетического угля на украинские ТЭС. При этом он подчеркнул, что решение не касается коксующегося угля, а распространяется только на уголь, используемый для нужд энергетики.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября заявил, что Украина отстает от планов по накоплению угля к отопительному сезону и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль в октябре заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет отапливаться.