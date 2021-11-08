МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Транзит газа из России в ЕС за январь-октябрь сократился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 35,3 миллиарда кубометров, следует из данных, опубликованных на сайте компании "Оператор ГТС Украины". Запасы угля на ТЭС Украины за неделю сократились на 11,7%

"Транзит природного газа через Украину за 10 месяцев 2021 года составил 35,3 миллиарда кубометров, а среднесуточный объем транспортировки – 115,9 миллиона кубометров", — говорится в сообщении. Транзит газа в ЕС за аналогичный период 2020 года составил около 45 миллиардов кубометров.

По данным компании, за январь-октябрь текущего года транзит в Словакию составил 22,43 миллиарда кубометров, в Венгрию — 6,8 миллиарда кубометров, в Польшу – 3,23 миллиарда кубометров, Молдавию – 2,4 миллиарда кубометров и Румынию – 0,4 миллиарда кубометров.

Ранее в ноябре "Оператор ГТС Украины" раскрыл объемы транзита газа только за октябрь — 2,6 миллиарда кубометров, указав, что это на 19% меньше показателя сентября. При этом глава компании Сергей Макогона выразил озабоченность тем, что уже с 1 октября объемы прокачки были ниже забронированных "Газпромом" мощностей. На этот же факт он обратил внимание в понедельник, 8 ноября.

Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию.