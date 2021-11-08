МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Украина нарастила импорт электроэнергии из Белоруссии за два дня с начала этих закупок до 400 МВт/ч, соответствующие данные опубликованы на сайте компании "Укрэнерго". На Украине подсчитали падение объемов транзита газа в Европу

Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии 6 ноября, тогда он составлял 5 МВт/ч.

В данный момент импорт составляет 400 МВт/час электроэнергии.

Ранее "Укрэнерго" объявила аукционы на импорт электроэнергии в связи с истечением срока действия запрета на такой импорт 31 октября. В частности, "Энергоатом" забронировал почти все мощности межгосударственных линий электропередачи на ноябрь из Белоруссии. При этом восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступных мощностей для импорта электроэнергии из РФ в ноябре.

Минэнерго Белоруссии в свою очередь сообщало, что страна в рамках договора об оказании аварийной помощи поставит в Украину 500 МВт электроэнергии, но о новых долгосрочных контрактах речи пока не идет.