МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. У угля нет будущего в энергетической системе Евросоюза, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс на брифинге в рамках климатической конференции COP26.

"У угля нет будущего", — сказал он, отвечая на вопрос о процессе отказа Евросоюза от использования угля.

Тиммерманс отметил, что в Европе насчитывается около 30 регионов, где добывают уголь. Он считает, что в союзе есть прогресс на пути постепенного отказа от применения угля в выработке энергии, однако при уходе от этого ресурса важно давать новые возможности для развития угольным регионам.

Власти Евросоюза ранее обязались сделать ЕС климатически нейтральным к 2050 году — когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу в союзе должен стать нулевым. Климатическая нейтральность может быть достигнута за счет сокращения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов.

Переход к климатической нейтральности потребует перестройки производства и потребления энергии, серьезного сокращения выбросов парниковых газов различными отраслями экономики, снижения использования ископаемых видов топлива и роста потребления возобновляемой энергии.