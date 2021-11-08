МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" не стал бронировать дополнительную мощность газопровода "Ямал — Европа" на вторник для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные площадки GSA Platform. На Украине подсчитали падение объемов транзита газа в Европу

При этом компания уже забронировала ранее на ноябрь транзитную мощность газопровода в объеме 31,4 миллиона кубометров газа в сутки на месячном аукционе, но по факту этот объем остается практически невостребованным.

Так, 8 ноября транзит газа из Польши в Германию по газопроводу "Ямал — Европа" остается на нуле, отсутствуют при этом и реверсные поставки из Германии в польский участок.

Газопровод "Ямал — Европа" — один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу, наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины. Внимание участников рынка остается прикованным к нему с учётом планов "Газпрома" увеличить поставки газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) после завершения закачки в российские.

Пополнение запасов "голубого топлива" в российских хранилищах должно было быть завершено 7 ноября.