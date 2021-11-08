МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго России опубликовало приказ, подтверждающий полную готовность всех компаний из группы "Россетей" к прохождению осенне-зимнего отопительного периода при максимальных нагрузках, сообщает компания.

"Группа "Россети" получила паспорта готовности к отопительному сезону 2021/2022 годов. Соответствующий приказ опубликован Минэнерго России. Документ подтверждает полную готовность всех дочерних сетевых структур группы "Россети" и их филиалов к прохождению осенне-зимнего периода максимальных нагрузок", — говорится в сообщении.

Группа в этом году обеспечила реализацию в срок программы технического обслуживания и ремонта — в частности, проведен ремонт силовых трансформаторов, коммутационных аппаратов, трансформаторных подстанций; на линиях электропередачи энергетики смонтированы новые изоляторы, усилены фундаменты опор, проведена расчистка запланированного объема просек; на 100% сформирован аварийный запас оборудования и материалов, отмечает в связи с этим компания.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,4 миллиона километров линий электропередачи, 528 тысячами подстанций трансформаторной мощностью более 809 ГВА. Контролирующий акционер "Россетей" — государство в лице Росимущества (88,04% в уставном капитале).