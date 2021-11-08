МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе завершили торговую сессию понедельника ростом на 6% в отсутствие существенного роста поставок "голубого топлива", свидетельствуют данные ICE Futures. "Газпром" не забронировал допмощности "Ямала - Европы" на девятое ноября

Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, увеличилась по итогам торгов на 6,1%, достигнув 942 долларов за тысячу кубометров. Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу она составила 880 долларов.

Тем временем "Газпром" сегодня планировал завершить закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) в России и приступить к увеличению поставок в ПХГ Европы. Тем не менее, как свидетельствуют данные оператора газотранспортной сети Германии Gascade, поставки по газопроводу "Ямал — Европа" из польского участка в немецкий остаются на нуле, при этом реверсные также прекратились.

В то же время "Газпром" увеличил транзит через газотранспортную систему Украины. Прокачка газа выросла на 54%, до 88 миллионов кубометров в сутки, но это все равно меньше забронированных на этот год и оплачиваемых 109 миллионов кубометров в день.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла более чем вдвое.

Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.

В последние дни поводом для снижения котировок было поручение президента России Владимира Путина "Газпрому" нарастить поставки в хранилища компании в Европе.