МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Украина заинтересована в добыче и транспортировке возобновляемых газов, однако пройдут десятилетия прежде, чем водород вытеснит метан, поэтому страна заинтересована в сохранении непрерывного транзита природного газа в Европу, говорится в сообщении пресс-службы ООО "Оператор ГТС Украины". Цены на газ в Европе завершили торги ростом на 6%

"Украина заинтересована в добыче/транспортировке возобновляемых газов. Но надо быть реалистами: пройдут десятилетия, прежде чем рынок будет готов к сценарию, когда чистый водород вытеснит метан. Более перспективным подходом в ближайшие годы является смесь природного газа с декарбонизированными", — сообщается на сайте компании.

Директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова заявила, что учитывая структуру экономики Украины и продолжительность отопительного сезона, природный газ будет оставаться основным источником энергии в ближайшие 20-30 лет.

"Если Европа будет постепенно переходить с природного газа на водород, следует учесть необходимость поддержания транзитной инфраструктуры и инфраструктуры производства уже сегодня. Слишком большое бремя в виде налога на углерод или других карательных мер может привести к губительному результату. К примеру, недостаточного финансирования инфраструктуры, что может стать причиной неготовности к транспортировке водорода, когда придет время", – цитирует Белькову пресс-служба.

Как она резюмировала, сохранение "непрерывного транзита природного газа в Европу через Украину" остается приоритетом "Оператора ГТС Украины".

"Мы открыты к партнерству и сотрудничеству над пилотными проектами, связанными с новыми технологиями. И мы видим большой потенциал биометана в Украине", – сказала она.

Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.

При этом он указывал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.