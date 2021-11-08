МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Украинские участники энергорынка получили письмо от компании "Белэнерго" о прекращении поставок электроэнергии, неизвестно, получили ли такое письмо все участники рынка, однако его получила НАЭК "Энергоатом", пишет издание "Экономическая правда" (ЭП). Киев заинтересован сохранении транзита природного газа в Европу

Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии 6 ноября, тогда он составлял 5 МВт.ч. За два дня страна нарастила импорт электроэнергии из Белоруссии до 400 МВт.ч.

"Участники энергетического рынка получили 8 ноября письмо от "Белэнерго" по остановке поставок электроэнергии. Об этом говорится в письме от белорусского госпредприятия участникам рынка. В документе говорится, что с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему (ОЭС) Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут По данным ЭП, такое письмо получили несколько участников рынка, в том числе государственный "Энергоатом". В то же время неизвестно, получили ли его все участники рынка. То есть, возможно, что доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний. Вероятно, поставки могут остановиться уже 9 ноября, учитывая дату письма 8 ноября", — пишет издание.

Как уточнило издание со ссылкой на депутата Верховной рады Евгения Шевченко, "решение обусловлено отсутствием экономической выгоды для экспорта электроэнергии в Украину".

"Причина – средства от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт этих сетей. Однако ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети. Письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше", — пишет издание.

Ранее компания "Укрэнерго" объявила аукционы на импорт электроэнергии в связи с истечением срока действия запрета на такой импорт, который был продлён Национальной комиссией Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), до 31 октября. "Энергоатом" на минувшей неделе забронировал почти все мощности межгосударственных линий электропередачи на ноябрь из Белоруссии.

При этом восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступных мощностей для импорта электроэнергии из РФ в ноябре. Минэнерго Белоруссии сообщил, что страна в рамках договора об оказании аварийной помощи даст доступ Украине к 500 МВт мощности электроэнергии, но о новых долгосрочных контрактах речи пока не идет.