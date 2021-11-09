МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Сертификация газопровода "Северный поток-2" в Германии может завершиться в начале 2022 года, заявил РБК депутат бундестага, экс-глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст. В Киеве раскрыли детали "участия" в сертификации "Северного потока-2"

По его данным, Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) может принять соответствующее решение в середине января, однако сейчас есть необходимость запустить проект как можно скорее.

Депутат добавил, что солидарен c премьер-министром Баварии и лидером Христианско-социального союза Маркусом Зёдером, который ранее заявил, что скорейший ввод в эксплуатацию трубопровода поможет снизить цены на газ в Германии.

"Он прав. Если на рынок поступит больше газа, то спрос на него стабилизируется и цены снизятся. Сейчас предложение не отвечает высокому спросу", — отметил Эрнст.

Он назвал "ерундой" ссылки в контексте процедуры сертификации на соглашение между Германией и США, по которому ФРГ должна прекратить поставки газа из России, если та будет использовать этот вид энергоносителей против Украины.

"Почему мы не должны получать газ из России, если Украина не платит по счетам? Отойдем от темы газа. Если кто-то продает воздушные шары, то тот, кто их покупает, должен заплатить. Но, согласно этой сделке, американцы считают, что если Украина не платит за воздушные шары, то никто не должен их покупать у этого продавца. В Германии, если кто-то не оплачивает счета за газ, потому что у него нет денег, ему перекрывают газ. Это нормальная практика, которую русские тоже должны иметь право реализовывать. Проблем нет, если платить по счетам", — сказал Эрнст.