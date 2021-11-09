ВАШИНГТОН, 9 ноя — ПРАЙМ. Группа сенаторов-республиканцев предложила добавить санкции против газопровода "Северный поток-2" в оборонный бюджет США на будущий год, сообщил член комитета по международным отношениям сената Джим Риш. В бундестаге назвали сроки сертификации "Северного потока-2"

Как отмечается в пресс-релизе, который распространил офис Риша, он вместе с пятью коллегами-законодателями внес в закон об ассигнованиях на оборону Соединенных Штатов на 2022 год "поправки, чтобы остановить "Северный поток 2". Поправки обязывают ввести санкции в отношении оператора газопровода.

В середине октября авторитетное американское издание Politico сообщило, что администрация США не намерена вводить санкции в связи с трубопроводом "Северный поток 2" во время президентства Джо Байдена, что вызывает несогласие влиятельных республиканцев в сенате. Оборонный бюджет страны в последнее время предлагали расширить и другими поправками из несмежных областей, например, предусмотреть в нем частичный бойкот Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине.

Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до ФРГ и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство трубопровода было закончено 10 сентября. Сейчас идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.