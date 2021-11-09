МИНСК, 9 ноя — ПРАЙМ. Пресс-служба белорусского минэнерго сообщила, что Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и министр энергетики РФ Николай Шульгинов подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа Минску и его транспортировке. "Газпром" удвоил поставки газа в Германию через "Ямал-Европу"

"Девятого ноября 2021 года министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич и министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов подписали протокол о внесении изменения в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке", — говорится в сообщении пресс-службы.

Документ заключен по итогам двусторонней встречи руководителей ведомств, которая прошла в Москве.

В пресс-службе белорусского минэнерго отметили, что протокол определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году. При этом конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе с ПАО "Газпром", исходя из условий 2021 года. Белоруссия может отказаться от поставок электроэнергии на Украину

Ранее главы правительств Белоруссии и России поручили министерствам энергетики провести переговоры и подписать протокол о ценах поставки газа для Минска и при его транспортировке.

До этого в октябре глава минэнерго Белоруссии Каранкевич сообщал, что работа по подготовке документов для подписания контракта на поставки российского газа в Белоруссию на 2022 год ведется, их подписание запланировано до конца года, а цена на газ для республики сохранится на уровне 2021 года — в размере 128,5 доллара за тысячу кубометров.